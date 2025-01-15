В частности, существует опасность для города Стрый.
Во Львовской области произошли взрывы во время воздушной тревоги. В воздушном пространстве над регионом фиксировались ракеты.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Работает ПВО в области!", — сообщил ресурс "Труха Львов".
В частности, воздушные силы и ОВА предупреждали об опасности для Стрыя.
Между тем в 08:04 мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что "по состоянию на сегодняшний день все ракеты, которые находились в нашем регионе, больше не представляют угрозы".
Напомним, с утра взрывы произошли в Ивано-Франковске. Местные власти сообщают о работе ПВО.