Правительство Дании стремится обсудить с Трампом безопасность Гренландии — Axios

Датское правительство четко дало понять, что остров не продается, но выразило готовность обсудить любой другой запрос США относительно Гренландии.

Правительство Дании направило частные сообщения команде избранного президента США Дональда Трампа, чтобы обсудить усиление безопасности Гренландии.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседников издания, в обращениях к команде Трампа датское правительство четко дало понять, что остров не продается, но выразило готовность обсудить любой другой запрос США относительно Гренландии, в том числе увеличение американского военного присутствия на острове.

В частных сообщениях Копенгаген просил разъяснить, что именно Трамп имел в виду, когда говорил о Гренландии, и убеждал, что проблемы безопасности можно решить без контроля США над островом.

В комментарии Axios неназванный европейский дипломат отметил, что Данию считают одним из ближайших союзников США в ЕС, и никто не мог представить, что она станет первой страной, с которой Трамп "начнет борьбу".

На этой неделе Трамп подтвердил свои амбиции получить контроль над Гренландией, полуавтономной арктической территорией Дании, которую президент США считает решающей для американской безопасности.

Вооруженные силы США сохраняют постоянное присутствие на космической базе Питуфик на северо-западе Гренландии. Стратегическое расположение жизненно важно для армии США и ее системы раннего предупреждения о баллистических ракетах, поскольку через остров пролегает кратчайший путь из Европы в Северную Америку.

Напомним, в пятницу, 10 января, правительство Дании предложило приобрести два новых арктических инспекционных судна и увеличить количество патрулей на собачьих упряжках, чтобы усилить свое военное присутствие в Гренландии на фоне недавних заявлений избранного президента США Дональда Трампа по поводу планов на этот остров.

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