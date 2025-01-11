Уряд Данії прагне обговорити з Трампом безпеку Гренландії — Axios

Данський уряд чітко дав зрозуміти, що острів не продається, але висловив готовність обговорити будь-який інший запит США щодо Гренландії.

Уряд Данії надсилав приватні повідомлення команді обраного президента США Дональда Трампа, щоб обговорити посилення безпеки Гренландії.

Про це повідомляє Axios із посиланням на власні джерела.

За інформацією співрозмовників видання, у зверненнях до команди Трампа данський уряд чітко дав зрозуміти, що острів не продається, але висловив готовність обговорити будь-який інший запит США щодо Гренландії, зокрема збільшення американської військової присутності на острові.

У приватних повідомленнях Копенгаген просив роз’яснити, що саме Трамп мав на увазі, коли говорив про Гренландію, і переконував, що проблеми безпеки можна розв’язати й без контролю США над островом.

У коментарі Axios неназваний європейський дипломат зазначив, що Данію вважають одним з найближчих союзників США в ЄС, і ніхто не міг уявити, що вона стане першою країною, з якою Трамп “розпочне боротьбу”.

Цього тижня Трамп підтвердив свої амбіції отримати контроль над Гренландією, напівавтономною арктичною територією Данії, яку майбутній президент США вважає вирішальною для американської безпеки.

Збройні сили США зберігають постійну присутність на космічній базі Пітуфік на північному заході Гренландії. Стратегічне розташування є життєво важливим для армії США та її системи раннього попередження про балістичні ракети, оскільки через острів пролягає найкоротший шлях з Європи до Північної Америки.

Нагадаємо, у п'ятницю, 10 січня, уряд Данії запропонував придбати два нові арктичні інспекційні судна та збільшити кількість патрулів на собачих упряжках, щоб посилити свою військову присутність у Гренландії на тлі нещодавніх заяв обраного президента США Дональда Трампа щодо планів на цей острів.

Читайте також: