Генштаб розповів, яка ситуація на фронті станом на 11 січня

Ворог атакує в районах Баранівки і Слов'янки, наші війська дають відсіч.

В Україні початку доби на фронті сталося 121 бойове зіткнення. Наші захисники успішно зупиняють ворога, утримують кордони та зривають плани росіян. Противник продовжує обстріли та намагається просуватися на кількох напрямках.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Основні напрямки бойових дій

Куп'янське напрямок: За добу противник 13 разів намагався просунутись на наші позиції в районах Голубівки, Синьковки, Степової Новоселівки та Загризового. Наразі точиться дев'ять бойових зіткнень.

Лиманське напрямок: Відбулося 16 боїв поблизу Зеленого Рогу, Новоєгорівки, Макіївки, Тернова, Зарічного, Григоровки та в Серебрянському лісі. В цьому напрямку дві конфронтації тривають.

Краматорське напрямок (Часів Яр, Ступочка): Від початку доби відбулося 13 бойових зіткнень, три з яких тривають на цей час.

Торецьке напрямок: Ворог п’ять разів атакував в районах Торець та Дилієвки. Наші захисники почали контратаку на ці позиції.

Покровське напрямок: Висока активність ворога — за сьогодні відбулося 56 бойових зіткнень різної інтенсивності. Противник атакував в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Балка, Лисица, Зелене, Нова Трудова, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов’янка та Константинополь. 46 атак ворога були відбиті, а 10 боїв продовжуються.

Новопавлівське напрямок: Противник п’ять разів атакував наші позиції під Новосілкою та Великою Новосілкою, також був здійснений авіаудар по Новополю.

Придніпровське напрямок: Одне бойове зіткнення, в результаті якого ворог не досяг успіху.

Курщина: ЗСУ відбили 12 атак ворога, три з яких тривають. Також противник завдав три авіаудари по населених пунктах області та позиціях наших захисників, використовуючи чотири КАБ (кулеметно-авіаційні бомби).

Інші напрямки: Зміни в оперативній ситуації на інших напрямках не відбулися.

Нагадаємо, військовий експерт та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, вважає, що у 2025 році окупанти планують створити три ударні плацдарми для наступу на Слов'янсько-Краматорську міську агломерацію. За його словами, перший плацдарм буде на напрямку від Лиману.

Читайте також: