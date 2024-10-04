Атака "Шахедов" в Кировоградской области: в ОВА сообщили о последствиях

Последствия ушибов уточняются.
Очередная вражеская дроновая атака не обошла Кировоградщину. В Головановском районе повреждено админздание одного из предприятий.
Об этом написал глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"Легкие травмы получил работник предприятия", – отметил он.
Подходящие службы работают на месте.
Напомним, российская армия уже готова к массированной атаке по Украине и она может произойти в любой момент. От последнего удара прошел более месяца и враг накопил более сотни ракет за это время.
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