Атака "Шахедов" в Кировоградской области: в ОВА сообщили о последствиях

Очередная вражеская дроновая атака не обошла Кировоградщину. В Головановском районе повреждено админздание одного из предприятий.

Об этом написал глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Легкие травмы получил работник предприятия", – отметил он.

Подходящие службы работают на месте.

Напомним, российская армия уже готова к массированной атаке по Украине и она может произойти в любой момент. От последнего удара прошел более месяца и враг накопил более сотни ракет за это время.

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