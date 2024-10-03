Россия может нанести мощный удар на день рождения Путина: дата

Российская армия уже готова к массированной атаке по Украине, и она может произойти в любой момент. От последнего удара прошло более месяца и враг накопил более сотни ракет за это время.

Такое мнение высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

“Но примут решение ударить, вероятнее всего, исходя из какой-то политической целесообразности. Например, в районе 7 октября (на день рождения Путина – ред.). Или после того, как точно определят, что "засушили" всю систему ПВО", — предположил Роман Свитан.

Он отметил, что в России могут производить 15-20 "шахедов" в сутки. Сейчас, по его словам, российская армия использует беспилотники, которые накопила в течение лета. Однако после того, как в РФ закончатся запасы на складах, там, вероятно, будут работать "с колес".

"То есть примерно те же 15-20 "шахедов" в сутки будут использовать и дальше", — считает военный эксперт.

Напомним, Россия готовится к атакам по энергетике: эксперт дал прогноз, какой будет зима в Украине.

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