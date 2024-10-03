Ракетный удар по Курской АЭС: эксперт объяснил, зачем в РФ раздувают панику

Александр Коваленко считает, что кремлевские власти будут использовать страх россиян в свою пользу, поэтому будут "подогревать" панику об ударе ВСУ по Курской АЭС.

Российские паблики в последние часы распространяют панические сообщения о том, что ВСУ якобы атаковали Курскую АЭС. При этом россияне в панике сами не могут между собой согласовать, чем именно был атакован ядерный объект.

Об этом пишет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"По одной версии, по Курчатову был нанесен удар реактивными снарядами, причем, конечно же, HIMARS. По другой – это была французская бомба HAMMER, которую по одной версии сбили, по другой не сбили… Вообще слышать версию о том, что российская ПВО сбила авиабомбу было особенно интересно и не потому, что это практически невозможно, а потому, что именно в этом районе проложены курсы российских Су-34, которые применяют по зоне контроля ВСУ в Курской области свои КАБы А, как известно, вероятность того, что российский КАБ упадет на российский же город, всегда предельно высокий", — заметил Коваленко.

По "официальной версии" властей Курской области, российские силы ПВО сбили над Курчатовым украинский БПЛА самолетного типа. И именно от падения его обломков произошли взрывы в хозяйственном сооружении, которое "не имеет отношения к Курской АЭС". Неудивительно, что ни официальная, ни паническая "версии" не предоставляют доказательств украинского удара.

Однако эксперт отмечает, что "на фоне этой волны паники" российские власти безусловно сделали определенные выводы.

"Скорее всего, они будут этот страх использовать в свою пользу, даже устраивать провокации в районе Курской АЭС, чтобы держать население в холодном теле. Опыта с провокациями на АЭС у них хоть пруд пруди, с учетом оккупации Запорожской АЭС и регулярными перформенсами российских оккупационных войск там", – заметил Коваленко.

Он объяснил, что попытки дискредитировать Украину и обвинить ее в атаках на Курскую АЭС обусловлены стремлением помешать Киеву получить разрешение на применение дальнобойного оружия по территории России.

"Также будет генерироваться нарратив, что Украина – это страна террорист, угрожающая всему миру ядерной катастрофой", – спрогнозировал Коваленко.

Он подчеркнул, что Украина наносит удары исключительно по военным объектам и военной инфраструктуре: "Все остальное – манипуляции и инсинуации".

Напомним, в украинском СНБО опровергли заявления россиян об атаке по Курской АЭС. В Украине подчеркнули, что никто не бил по АЭС и что в этом нет никакой целесообразности.

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