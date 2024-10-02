Генерал прогнозирует новые прорывы ВСУ на территории РФ: детали

Операция ВСУ в Курской области вынудила военное командование РФ перебросить туда подразделения по горячим направлениям на фронте в Украине. Впрочем, на этом Силы обороны останавливаться не будут.

Такое мнение высказал генерал, бывший глава СБУ Николай Маломуж в эфире FREEДОМ.

Украинские военные могут совершить новые прорывы границы РФ. В том числе и потому, что враг провалил попытку вытеснить украинские войска из Курщины. Так, в течение недели россиянам удалось зайти только в три населенных пункта. В свою очередь ВСУ взяли контроль над четырьмя новыми селами.

"Провели еще дополнительные удары в ряде секторов Курской области, где враг не ожидает. Замыкаем часть как раз представителей вооруженных сил врага. Третий удар. Мы заходили на границы с Курской областью. Тактический успех невелик, но это еще отвлечение сил и средств", — подчеркнул он. Маломуж.

По его словам, продолжение успешной операции ВСУ свидетельствует о том, что украинские военные могут нанести удары еще в трех-четырех точках с приграничья. Именно поэтому россияне готовятся к этому и пытаются укрепить границу.

Я считаю, что мы будем держать эту буферную зону, не давая возможности эффективно наступать, будем оттягивать резервы. Потому что это не просто одна операция. Это будет серия операций, которые будут проводить эффективные действия как на территории России, а в перспективе на территории., которая оккупирована врагом", – объяснил Маломуж.

Напомним, аналитики ISW заявляли, что ВСУ продолжают наступательные операции в Курской области. Кроме того, РФ распространила информацию о якобы захвате нескольких населенных пунктов.. Впрочем, аналитики ISW не нашли этому подтверждение.

Читайте также:

На Курщине остались украинцы? Исторические факты, которых вы точно не знали!