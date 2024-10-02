Генерал прогнозує нові прориви ЗСУ на територію РФ: деталі

Операція ЗСУ у Курській області змусила військове командування РФ перекинути туди підрозділи з гарячих напрямків на фронті в Україні. Втім, на цьому Сили оборони зупинятися не будуть.

Таку думку висловив генерал, колишній голова СБУ Микола Маломуж в ефірі FREEДОМ.

Українські військові можуть здійснити нові прориву кордону РФ. Зокрема й тому, що ворог провалив спробу витіснити українські війська з Курщини.Так, протягом тижня росіянам вдалося зайти лише до трьох населених пунктів. Своєю чергою, ЗСУ взяли контроль над чотирма новими селами.

"Провели ще додаткові удари в низці секторів Курської області, де ворог не очікує. Замикаємо частину якраз представників збройних сил ворога. Третій удар. Ми заходили на кордони з Курською областю. Тактичний успіх невеликий, але це ще відволікання сил і засобів", - наголосив Маломуж.

З його слів, \продовження успішної операції ЗСУ свідчить про те, що українські військові можуть завдати ударів ще у трьох-чотирьох точках з прикордоння. Саме тому росіяни готуються до цього та намагаються укріпити кордон.

"Я вважаю, що ми будемо тримати цю буферну зону, не даючи можливості ефективно наступати, будемо відтягувати резерви. Тому що це не просто одна операція. Це буде серія операцій, які будуть проводити ефективні дії як на території Росії, а в перспективі на території, яка окупована ворогом", - пояснив Маломуж.

Нагадаємо, аналітики ISW заявляли, що ЗСУ продовжують наступальні операції в Курській області. Окрім того, РФ поширила інформацію про нібито захоплення кількох населених пунктів. . Втім, аналітики ISW не знайшли цьому підтверджень.

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