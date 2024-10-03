Категория
Эксклюзив ТСН
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве исчезли воробьи: орнитолог объяснил, что с птицами и стоит ли ждать катастрофы

В Киеве исчезли воробьи: орнитолог объяснил, что с птицами и стоит ли ждать катастрофы

В Киеве пропали воробьи/Коллаж ТСН.ua

Ученый рассказал, куда исчезают воробьи и что происходит с этим видом в условиях большого города.

В Киеве экологи забили тревогу – в городе практически исчезли воробьи. В Киевском эколого-культурном центре (КЭКЦ) отмечают, что причина – постоянное выкашивание травы в городе и гламуризация столичных парков.

А обычные жители уже говорят о "нехорошем знаке", мол, так просто воробьи не исчезают.

Количество воробьев уменьшилось более чем в 50 раз

"В этом году в Киеве практически исчезли воробьи. По сравнению с предыдущими годами их количество, по нашим подсчетам, упало в 50 и более раз. Это приведет к экологической катастрофе, потому что из-за исчезновения воробьев могут погибнуть киевские парки", – отмечает Владимир Борейко, руководитель КЭКЦ.

Он добавляет, что без воробьев вредители будут уничтожать городские сады и парки. Особенно настоящее раздолье будет для каштановой моли, которая уничтожает деревья и кустарники в столице, оставляя на листьях рыжие пятна.

Исчезновение воробьев в КЭКЦ связывают с двумя причинами.

Первая – это гламуризация киевских парков, когда там массово вырубаются старые дуплистые деревья и воробьям негде гнездиться.

Вторая – это систематический покос травы, который длится почти весь теплый период в столице. Птенцы воробьев и других птиц питаются насекомыми, а из-за чрезмерного покоса газонов, насекомые почти исчезли – соответственно, исчезли и воробьи.

ТСН.ua выяснял, все ли настолько катастрофично, как заявляют в КЭКЦ и куда на самом деле делись воробьи из Киева.

Воробьи зависят от погодных условий

Орнитологи сомневаются, что ситуация с воробьями в столице настолько катастрофическая, как об этом заявляют в Киевском эколого-культурном центре.

В Украинском центре кольцевание птиц отмечают, что численность почти всех видов животных, в том числе птиц, значительно колеблется из года в год.

"Причин такой динамики численности может быть много, в частности, погодные условия, которые могут играть существенную роль в успешности гнездования. При благоприятных условиях она будет высокой и численность птиц конкретного вида будет возрастать и наоборот – при неблагоприятных. Особенно во время засухи или затяжных холодных дождевых периодов. Чтобы утверждать об имеющихся длительных трендах, нужно проводить долгосрочный мониторинг", – рассказывает ТСН.ua Анатолий Полуда, руководитель Украинского центра кольцевания птиц.

Куда исчезли воробьи из Киева/ Коллаж ТСН.ua / ©
Куда исчезли воробьи из Киева/ Коллаж ТСН.ua

Три вида воробьев и "нехорошие знаки"

Орнитолог добавляет, что "проблемы" исчезновения отдельных видов птиц возникают достаточно регулярно, особенно это касается воробьев из-за того, что они живут рядом с людьми.

Кстати, в Украине гнездятся три вида воробьев (род Passer): домовой, полевой и испанский или черногрудый. Первые два самых многочисленных и заселяющих почти всю территорию страны, обычно гнездятся в населенных пунктах. Черногрудый распространен в Одесской области и численность его там невысокая.

"Об исчезновении воробьев в населенных пунктах Украины после Чернобыльской аварии рассказывали почти все медиа, связывая это с радиоактивным загрязнением. Хотя в реальности этого не было. После того, еще несколько раз поднимался этот вопрос, последний раз в этом году, например, в Закарпатье и Прикарпатье, немного позже, об исчезновении воробьев заговорили в Киеве", – рассказывает Анатолий Полуда.

Кто из птиц действительно на грани исчезновения?

Ученый добавляет, что можно привести подобные примеры с десятками других видов. Есть птицы, численность которых действительно сократилась в десятки и сотни раз в регионах Украины.

Наиболее впечатляющим примером является жаворонок полевой, численность которого еще в 1990-х годах составляла более 100 пар/км². Сейчас он почти исчез в агроценозах Лесостепи и Степи из-за широкого применения агрессивных (опасных для многих птиц) пестицидов.

Вороны атакуют! Почему птицы нападают на людей?

Вороны атакуют! Почему птицы нападают на людей?

Места куда переселились воробьи

Что касается воробьев, то ученый уверяет, что с ними все хорошо, они сейчас самые многочисленные птицы в городках и сельских населенных пунктах.

"Мы проводим мониторинг на Киевщине и Полтавщине (села в Лубенском районе). В этом году из-за аномальных погодных условий во второй половине лета – рекордно высокие температуры, отсутствие нормального количества осадков, а на Полтавщине – совсем без осадков, у воробьев выпал 3-й цикл гнездования. Наблюдалась такая картина: примерно до 15 июля в населенных пунктах была обычная высокая численность обоих видов воробьев. Они успешно закончили второй цикл размножения и почти одновременно покинули места гнездования, то есть населенные пункты. Воробьи переместились в более влажные биотопы: к прудам, озерам, в поймы рек. Хотя свои "дома" они "не забывали" – один раз в 7-10 дней они посещали их, находясь около них несколько часов, а затем снова "исчезали", – рассказывает орнитолог.

Ученый добавляет, что уже во второй половине сентября воробьи вернулись в городки и села.

Какие районы Киева "богатые" воробьями?

Что касается крупных городов, то Анатолий Полуда соглашается, что в их центральных частях обычно численность воробьев не высокая, скорее низкая, или они совсем отсутствуют. Это связано с чрезвычайно бедной кормовой базой, отсутствием подходящих мест для гнездования и т.д.

"Воробьи еще достаточно привычны в старых "спальных" районах, где доминируют 5 и 9 этажные дома и условия существования для них более или менее благоприятны. В частности, в Киеве это: Оболонь, Троещина, Сырец, Нивки, Чоколовка, Борщаговка, Лесной, Русановка и т.д. Но и там, во второй половине нынешнего лета, численность воробьев сократилась в несколько раз (но отнюдь не в 50) – к настоящему времени они переместились на более увлажненные территории, где кормовые условия значительно лучше, чем "среди домов", – подытоживает. Анатолий Полуда.

Ранее ТСН.ua рассказывал о том, что Киев становится пустыней: жители жалуются на засилье колючего растения-чужака в городе.

Птицы под угрозой вымирания! Какой вред Россия нанесла биосистеме?

Птицы под угрозой вымирания! Какой вред Россия нанесла биосистеме?

Читайте также:

Орнитологи бьют тревогу: в городах исчезают воробьи – причина и последствия

Загадочный мор птиц под Киевом: что говорят ученые и эксперты

Нашествие птиц над Одессой: что это за скопление и почему они "атакуют" город (видео)

Похожие темы:

Следующая публикация