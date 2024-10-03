В Киеве исчезли воробьи: орнитолог объяснил, что с птицами и стоит ли ждать катастрофы

Ученый рассказал, куда исчезают воробьи и что происходит с этим видом в условиях большого города.

В Киеве экологи забили тревогу – в городе практически исчезли воробьи. В Киевском эколого-культурном центре (КЭКЦ) отмечают, что причина – постоянное выкашивание травы в городе и гламуризация столичных парков.

А обычные жители уже говорят о "нехорошем знаке", мол, так просто воробьи не исчезают.

Количество воробьев уменьшилось более чем в 50 раз

"В этом году в Киеве практически исчезли воробьи. По сравнению с предыдущими годами их количество, по нашим подсчетам, упало в 50 и более раз. Это приведет к экологической катастрофе, потому что из-за исчезновения воробьев могут погибнуть киевские парки", – отмечает Владимир Борейко, руководитель КЭКЦ.

Он добавляет, что без воробьев вредители будут уничтожать городские сады и парки. Особенно настоящее раздолье будет для каштановой моли, которая уничтожает деревья и кустарники в столице, оставляя на листьях рыжие пятна.

Исчезновение воробьев в КЭКЦ связывают с двумя причинами.

Первая – это гламуризация киевских парков, когда там массово вырубаются старые дуплистые деревья и воробьям негде гнездиться.

Вторая – это систематический покос травы, который длится почти весь теплый период в столице. Птенцы воробьев и других птиц питаются насекомыми, а из-за чрезмерного покоса газонов, насекомые почти исчезли – соответственно, исчезли и воробьи.

ТСН.ua выяснял, все ли настолько катастрофично, как заявляют в КЭКЦ и куда на самом деле делись воробьи из Киева.

Воробьи зависят от погодных условий

Орнитологи сомневаются, что ситуация с воробьями в столице настолько катастрофическая, как об этом заявляют в Киевском эколого-культурном центре.

В Украинском центре кольцевание птиц отмечают, что численность почти всех видов животных, в том числе птиц, значительно колеблется из года в год.

"Причин такой динамики численности может быть много, в частности, погодные условия, которые могут играть существенную роль в успешности гнездования. При благоприятных условиях она будет высокой и численность птиц конкретного вида будет возрастать и наоборот – при неблагоприятных. Особенно во время засухи или затяжных холодных дождевых периодов. Чтобы утверждать об имеющихся длительных трендах, нужно проводить долгосрочный мониторинг", – рассказывает ТСН.ua Анатолий Полуда, руководитель Украинского центра кольцевания птиц.

Куда исчезли воробьи из Киева/ Коллаж ТСН.ua

Три вида воробьев и "нехорошие знаки"

Орнитолог добавляет, что "проблемы" исчезновения отдельных видов птиц возникают достаточно регулярно, особенно это касается воробьев из-за того, что они живут рядом с людьми.

Кстати, в Украине гнездятся три вида воробьев (род Passer): домовой, полевой и испанский или черногрудый. Первые два самых многочисленных и заселяющих почти всю территорию страны, обычно гнездятся в населенных пунктах. Черногрудый распространен в Одесской области и численность его там невысокая.

"Об исчезновении воробьев в населенных пунктах Украины после Чернобыльской аварии рассказывали почти все медиа, связывая это с радиоактивным загрязнением. Хотя в реальности этого не было. После того, еще несколько раз поднимался этот вопрос, последний раз в этом году, например, в Закарпатье и Прикарпатье, немного позже, об исчезновении воробьев заговорили в Киеве", – рассказывает Анатолий Полуда.

Кто из птиц действительно на грани исчезновения?

Ученый добавляет, что можно привести подобные примеры с десятками других видов. Есть птицы, численность которых действительно сократилась в десятки и сотни раз в регионах Украины.

Наиболее впечатляющим примером является жаворонок полевой, численность которого еще в 1990-х годах составляла более 100 пар/км². Сейчас он почти исчез в агроценозах Лесостепи и Степи из-за широкого применения агрессивных (опасных для многих птиц) пестицидов.

Вороны атакуют! Почему птицы нападают на людей?

Места куда переселились воробьи

Что касается воробьев, то ученый уверяет, что с ними все хорошо, они сейчас самые многочисленные птицы в городках и сельских населенных пунктах.

"Мы проводим мониторинг на Киевщине и Полтавщине (села в Лубенском районе). В этом году из-за аномальных погодных условий во второй половине лета – рекордно высокие температуры, отсутствие нормального количества осадков, а на Полтавщине – совсем без осадков, у воробьев выпал 3-й цикл гнездования. Наблюдалась такая картина: примерно до 15 июля в населенных пунктах была обычная высокая численность обоих видов воробьев. Они успешно закончили второй цикл размножения и почти одновременно покинули места гнездования, то есть населенные пункты. Воробьи переместились в более влажные биотопы: к прудам, озерам, в поймы рек. Хотя свои "дома" они "не забывали" – один раз в 7-10 дней они посещали их, находясь около них несколько часов, а затем снова "исчезали", – рассказывает орнитолог.

Ученый добавляет, что уже во второй половине сентября воробьи вернулись в городки и села.

Какие районы Киева "богатые" воробьями?

Что касается крупных городов, то Анатолий Полуда соглашается, что в их центральных частях обычно численность воробьев не высокая, скорее низкая, или они совсем отсутствуют. Это связано с чрезвычайно бедной кормовой базой, отсутствием подходящих мест для гнездования и т.д.

"Воробьи еще достаточно привычны в старых "спальных" районах, где доминируют 5 и 9 этажные дома и условия существования для них более или менее благоприятны. В частности, в Киеве это: Оболонь, Троещина, Сырец, Нивки, Чоколовка, Борщаговка, Лесной, Русановка и т.д. Но и там, во второй половине нынешнего лета, численность воробьев сократилась в несколько раз (но отнюдь не в 50) – к настоящему времени они переместились на более увлажненные территории, где кормовые условия значительно лучше, чем "среди домов", – подытоживает. Анатолий Полуда.

Ранее ТСН.ua рассказывал о том, что Киев становится пустыней: жители жалуются на засилье колючего растения-чужака в городе.

Птицы под угрозой вымирания! Какой вред Россия нанесла биосистеме?

Читайте также:

Орнитологи бьют тревогу: в городах исчезают воробьи – причина и последствия

Загадочный мор птиц под Киевом: что говорят ученые и эксперты

Нашествие птиц над Одессой: что это за скопление и почему они "атакуют" город (видео)