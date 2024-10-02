ВСУ продолжают наступательные операции Курской области: ISW

В течение 30 сентября и 1 октября украинские Вооруженные силы продолжали наступательные операции к западу от украинского выступления в Курской области в Глушковском районе. Впрочем, продвижение вперед не зафиксировано.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские источники и Минобороны утверждали, что их военные якобы отразили украинские наступательные операции в районе Нового Пути и Веселого. Кроме того, украинские удары по Краснооктябрьскому свидетельствуют о том, что россияне все еще контролируют населенный пункт.

Также россияне сообщали о своем продвижении и даже захвате нескольких неназванных населенных пунктов. Впрочем, аналитики ISW не нашли этому подтверждение.

Курская область. Карта ISW.

Как сообщалось, россияне попали в собственную ловушку на Курщине. Так, вражеская колонна застряла в противотанковых ловушках, которые россияне соорудили перед украинским вторжением в начале августа.

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