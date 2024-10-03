Куда Россия может доставать смертоносными КАБами: эксперт объяснил, могут ли ударить по Днепру

Основной тип боеприпаса, которым Россия терроризирует украинские прифронтовые города Харьков, Запорожье, Сумы и Херсон — это ФАБ-500.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

“Это свободно падающая бомба. Она обвешается так называемыми системами коррекции, то есть "крылышками" — для понимания. Они дают возможность из простых авиабомб, которых у россиян тысячи, а то и десятки тысяч осталось после Советского Союза, делать планирующую авиационную бомбу. Дальность планировки где-то до 70 км”, – рассказал Роман Свитан.

Российская армия использует такие авиабомбы для атак по гражданским городам уже второй год, а сейчас вышла на серьезные объемы производства систем планирования к ним.

“И они уже идут вперед – будут добавлять двигатель. То есть из свободно падающей сделали планирующую авиабомбу. А из нее будут делать практически ракету – дозвуковую крылатую ракету с определенной траекторией полета”, – объяснил Роман Свитан.

По словам военного эксперта, когда у боеприпаса будет двигатель и тепловой след, его будет легче уничтожать — с помощью зенитно-ракетных комплексов и самолетов-перехватчиков.

“Оптимальный вариант – это уничтожать российские самолеты, которые сбрасывают эти КАБы. Доставать они могут сейчас на глубину около 50 км от линии фронта или линии границы. Почему у нас и большая проблема с Сумами, Харьковом, Херсоном? А вот после того, как системы планирования начали доставать до 100 километров, еще с Запорожьем", — говорит Роман Свитан.

Украинские города и области будут страдать от атак КАБами, пока мы не отсечем возможность подхода российских самолетов к границам, объяснил военный эксперт.

"А это можно сделать только с помощью достаточного количества зенитно-ракетных комплексов типа Patriot или SAMP/T и самолетов F-16 с дальними средствами поражения. Конечно, летающие радары нужны для того, чтобы определять эти цели. То есть, противодействовать КАБам лучше противодействуя носителям — уничтожая российские самолеты в воздухе. Или с земли – дальними средствами поражения, пытаясь достать до аэродромов, где расположены эти самолеты”, – рассказал Роман Свитан.

По его словам, сейчас Россия не может доставать в другие крупные прифронтовые или пограничные города КАБами. К примеру, чтобы ударить ими по Днепру, российской армии необходимо подойти к Павлограду Днепропетровской области.

"А это невозможно", — говорит Роман Свитан.

Напомним, в Запорожье количество пострадавших возросло до 35 человек, среди них трое детей. Также стало известно, что из-за атаки россиян погиб 70-летний мужчина. Таковы последствия обстрела, который оккупанты осуществили накануне управляемыми авиационными бомбами.

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