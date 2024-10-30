5 способов поддерживать ментальный баланс

Как загнать себя в пиковую точку тревоги, нам хорошо известно. Достаточно просто жить в непростые времена, постоянно беспокоиться о безопасности близких и не чувствовать уверенности в завтрашнем дне. У нас три "да", мы проходим в следующий уровень — хронический стресс. Но с ним хорошей каши не сваришь, так что предлагаем пользоваться простыми способами снижения стресса, которые поддержат ментальное здоровье и быстро "поставят на ноги".

Правильная техника дыхания

Дыхание – это единственная автономная система нашего организма, которую мы можем контролировать и влиять таким образом на самочувствие. Итак, когда эмоционально тяжело, попробуйте дыхательные упражнения для успокоения. К примеру, техника "квадрат". Представьте себе квадрат. Сосредоточьтесь на дыхании и двигайтесь зрением по граням фигуры – на вертикальных делаем вдох/выдох, на горизонтальных – паузы: 1 неспешно вдыхаем и считаем до четырех; 2 делаем паузу и тоже считаем до четырех; 3 медленно выдыхаем (1,2,3,4); 4 делаем паузу (1,2,3,4).

Медитация

Найдите спокойное место, желательно на открытом воздухе. Удобно сядьте на коврик, закройте глаза, глубоко вдохните и выдохните. Сосредоточьтесь на вашем дыхании. Включите "музыку для метидаций" или звук певческих чаш. Сосредоточьтесь на ощущениях в своем теле. Отпустите тревожность и почувствуйте облегчение. После 15 минут медитации вернитесь к контролю дыхания.

Физическая активность под открытым небом

Outdoor training, или просто тренировки на свежем воздухе, дают возможность не только изменить картинку, достаточно насытить свое тело кислородом и разнообразить фитнес-нагрузку, но и перезагрузить голову — дать ей возможность работать над новыми нейронными связями, а не над генерацией навязчивых мыслей. И, конечно, во время тренировок производятся эндорфины и серотонин, известные как "гормоны счастья", помогающие улучшить настроение и снизить тревожность.

Общение с близкими

Чтобы почувствовать единство и поддержку, важно больше времени проводить с близкими людьми. Общие хобби, прогулки на свежем воздухе, пикники или спортивные активности вместе положительно влияют на нервную систему и "проветривают" голову. Общение — хорошее лекарство.

Прогулка по лесу

Любая вышеупомянутая практика дает еще лучший результат, когда вокруг чистый горный воздух, способствующий укреплению здоровья. Но прогулка по лесу — самостоятельный способ снизить тревогу и справиться со стрессом. Благодаря уникальной экосистеме Карпат воздух в регионе помогает организму обновиться, восстановить силы и улучшает общее состояние. Поэтому простая пешая прогулка по Bukovel целебна для души.



Дышите на полную. Чувствуйте Карпаты.

Читайте также: