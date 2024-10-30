В Британии загорелся завод BAE Systems, где строят атомные подлодки

На верфи BAE Systems в Барроу-ин-Фернесе, где строятся британские атомные подлодки, произошел значительный пожар. Два человека попали в больницу.

Об этом пишет BBC.

Сообщается, что доставленные в больницу, вероятно, надышались дыма, но их уже отпустили домой. Полиция Камбрии заявила, что "ядерного риска нет".

По словам Стюарта Гука из пожарной службы, 15 пожарных расчетов участвовали в тушении огня. Местным жителям рекомендовали держать двери и окна закрытыми, а водителям – выключить вентиляцию в автомобилях.

Местные жители сообщили о густом черном дыме и металлическом запахе в воздухе. BAE Systems приказала второстепенному персоналу Devonshire Dock Hall работать в среду на дому.

Devonshire Dock Hall – второй по величине крытый судостроительный комплекс в Европе площадью около шести гектаров. Здесь строятся подводные лодки класса "Авангард" для британской ядерной программы "Трайдент", новые атомные подводные лодки класса Dreadnought и последняя из семи подводных лодок класса Astute для Королевского флота.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что тесно сотрудничает с BAE и экстренными службами. Расследование причин пожара продолжается.

Напомним, в Подмосковье возник пожар на заводе "Электроизолит" 30 октября, специализирующийся на производстве электроизолирующих материалов.

Читайте также: