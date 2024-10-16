В Иране загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Иране вспыхнул НПЗ в Шуштаре на юго-западе страны.

Об этом идет речь в социальных сетях.

Сообщается о по меньшей мере одного погибшего.

Местные власти заявляют, что причина пожара — "столкновение бензовоза с топливными цистернами". Начато расследование.

Напомним, ранее издание Newsweek сообщило, что атаки украинских беспилотников по нефтяным объектам РФ могут привести к потере 10% мощностей нефтепереработки во втором квартале 2024 года.

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