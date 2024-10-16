В Иране загорелся нефтеперерабатывающий завод

Продолжается расследование инцидента.
В Иране вспыхнул НПЗ в Шуштаре на юго-западе страны.
Об этом идет речь в социальных сетях.
Сообщается о по меньшей мере одного погибшего.
Местные власти заявляют, что причина пожара — "столкновение бензовоза с топливными цистернами". Начато расследование.
Напомним, ранее издание Newsweek сообщило, что атаки украинских беспилотников по нефтяным объектам РФ могут привести к потере 10% мощностей нефтепереработки во втором квартале 2024 года.
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