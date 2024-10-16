В Ірані спалахнув нафтопереробний завод

В Ірані спалахнув НПЗ у місті Шуштар на південному заході країни.

Про це йдеться у соціальних мережах.

Повідомляється про щонайменше одного загиблого.

Місцева влада заявляє, що причина пожежі — "зіткнення бензовоза з паливними цистернами". Розпочато розслідування.

Нагадаємо, раніше видання Newsweek повідомило, що атаки українських безпілотників по нафтових об’єктах РФ можуть призвести до втрати 10% потужностей нафтоперероблювання в другому кварталі 2024 року.

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