В Ірані спалахнув нафтопереробний завод

Триває розслідування інциденту.
В Ірані спалахнув НПЗ у місті Шуштар на південному заході країни.
Про це йдеться у соціальних мережах.
Повідомляється про щонайменше одного загиблого.
Місцева влада заявляє, що причина пожежі — "зіткнення бензовоза з паливними цистернами". Розпочато розслідування.
Нагадаємо, раніше видання Newsweek повідомило, що атаки українських безпілотників по нафтових об’єктах РФ можуть призвести до втрати 10% потужностей нафтоперероблювання в другому кварталі 2024 року.
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