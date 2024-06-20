"Дронові санкції" СБУ знищують нафтопероробну галузь росіян - експерт

Найефективнішими "санкціями" проти російської економіки стали українські дрони - цього тижня Служба безпеки України підірвала одразу чотири нафтобази росіян.

Про це пише політолог Тарас Загородній.

Експерт нагадує, що ці “дронові санкції” уже не вперше застосовує українська спецслужба.

“Дрони спецслужб, зокрема СБУ, системно нищить нафтогазові потужності ворога, які є найважливішими для бюджету росіян. Підлеглі Малюка вже здійснили понад 20 успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах. А те, що “дронові санкції” проти російського нафтопереробного комплексу є одними з найефективніших, визнають і західні аналітики та преса”, - зазначив Загородній.

Політолог акцентує, що уражені нафтобази забезпечували паливом російську армію в Україні.

“Пожежі на нафтобазах були настільки масштабні, що російська влада змушена була визнати результативність ударів. Зокрема це зробив губернатор Ростовської області, а вже пізніше про хід гасіння почали звітувати у ворожому МНС. Той випадок, коли приховати пожежу, яку видно на багато кілометрів навколо, просто неможливо. Нафтобази в Тамбовський області та Адигеї теж досі не погашені", - наголосив експерт.

"Поки західна преса оцінює довгостроковий ефект від нових американських санкцій введених минулого тижня, росіяни змушені гасити санкції свіжі. На який НПЗ чи нафтобазу українські дрони скинуть "новий пакет", думаю побачимо найближчим часом", - резюмує політолог.

Раніше стало відомо, що СБУ підірвала одразу чотири нафтобази росіян. У ніч проти 18 червня запалали нафтобази "Азовська" та "Азовнафтопродукт", для гасіння яких пригнали навіть пожежний потяг. А в ніч проти 20 червня спецпризначенці СБУ вразили склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" та нафтобази "Енемська" ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт" у Тамбовській області та республіці Адигея.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Петро Черник висловив думку, що коефіцієнт ураження російських нафтопереробних заводів слід підіймати до 30-50%

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