Основатель "Асгарда" прокомментировал конфликт с "советником Павлюка"

"Асгардовцы" сейчас разбрасывают по разным полетным группам и "все остальное".

Основатель подразделения "Асгард" Герман на позывной " Фармацевт" прокомментировал конфликт бойцов ударной группы с гражданским лицом Александром Дмитриевым. Последний представился советником командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка и нецензурно угрожал военному, обещая "ломать через колено".

Об этом он рассказал в комментарии "УНИАН".

По его словам, на самом деле "очень больно смотреть на ребят, потому что сегодня подразделение "Асгард" разорвано".

"Я не очень хочу комментировать действия гражданского лица в отношениях с военными. На это событие должны отреагировать следственные органы. Командующий Сухопутными войсками назначил расследование. Это расследование будет опубликовано ", — сказал он.

Как утверждает военный, подразделение уже три месяца не работает из-за сложившейся бюрократической истории.

На сегодняшний день никаких действий не совершается, кроме того, что "асгардовцев" разбрасывают по разным полетным группам и "все остальное".

"Мало того, по моему мнению, продолжается план по уничтожению этого подразделения, потому что ребят разбрасывают по разным экипажам. То есть не будет подразделения, которое создавалось в течение двух лет. И в течение двух лет он воевал успешно. Около тысячи целей поражено и уничтожено более тысячи лиц личного состава противника", – рассказал "Фармацевт".

Напомним, накануне бойцы подразделения "Асгард" заявили, что Дмитриев "Тихоход", представлявшийся советником командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка, без полномочий отдавал приказы, унижал и угрожал военным.

В Сухопутных войсках ВСУ пообещали тщательно расследовать инцидент с бойцами подразделения "Асгард", обвинившими координатора проекта "ОЧИ".

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