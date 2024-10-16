Враг запустил ударные беспилотники: "покраснела" почти вся Украина

Россияне снова не будут давать спать миллионам украинцам.

В ночь на 16 октября 2024 года россияне запустили в воздушное пространство Украины немало беспилотников.

В ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Об этом информируют мониторинговые каналы и Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях:

Обновление по шахедам:

БПЛА на Днепропетровщине! Курсом на север.

БПЛА в Николаевской и Одесской областях. Курс – западный.

БпЛА в Винницкой области. Движение в направлении Хмельнитчины.

"Шахеды" на Киевщине.Курсом: один к югу, один к западу на Житомирщину, один в направлении Киева

БПЛА в Сумской области. Курс юго-западный.

БПЛА в Полтавской области. Движение в направлении юга.

По предварительной информации, в небе кружится около 25 беспилотников.

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Напомним, в ночь на 15 октября Россия атаковала Украину дронами и ракетами.

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