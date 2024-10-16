Враг запустил ударные беспилотники: "покраснела" почти вся Украина

Россияне снова не будут давать спать миллионам украинцам.
В ночь на 16 октября 2024 года россияне запустили в воздушное пространство Украины немало беспилотников.
В ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Об этом информируют мониторинговые каналы и Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях:
Обновление по шахедам:
- БПЛА на Днепропетровщине! Курсом на север.
- БПЛА в Николаевской и Одесской областях. Курс – западный.
- БпЛА в Винницкой области. Движение в направлении Хмельнитчины.
- "Шахеды" на Киевщине.Курсом: один к югу, один к западу на Житомирщину, один в направлении Киева
- БПЛА в Сумской области. Курс юго-западный.
- БПЛА в Полтавской области. Движение в направлении юга.
По предварительной информации, в небе кружится около 25 беспилотников.
Напомним, в ночь на 15 октября Россия атаковала Украину дронами и ракетами.
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