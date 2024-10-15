Россия атаковала Украину дронами и ракетами: как отработала ПВО

Российские войска атаковали Украину в ночь на 15 октября различными видами ракет и 17 ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили часть вражеских дронов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночью враг нанес удар по Николаевщине семью зенитными управляемыми ракетами С-300/400 с территории оккупированного Крыма, двумя управляемыми авиаракетами Х-59 – по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской области, а также 17 ударными дронами (районы пусков: Курск, Приморско-Ахтарск).

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К отражению российского нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 12 вражеских беспилотников в Николаевской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях.

Еще четыре вражеских дрона были локационно потеряны, вероятно, в результате активного противодействия РЭБ. Один беспилотник до сих пор остается в воздухе, так что боевая работа продолжается.

Напомним, ночью по Украине летали вражеские дроны и ракеты. Взрывы раздались в Полтавской, Запорожской, Сумской, Черкасской, Киевской областях и в Николаеве.

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