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В России загорелся завод "Электроизолит" (видео)

В России загорелся завод "Электроизолит" (видео)

Пожар на заводе "Электроизолит"/Скриншот с видео

Это одно из самых крупных предприятий электротехнической отрасли.

В Подмосковье возник пожар на заводе "Электроизолит" 30 октября, специализирующийся на производстве электроизолирующих материалов.

Об этом сообщается в телеграм-каналах.

В Московской области РФ загорелся завод "Электроизолит". Это одно из самых крупных предприятий электротехнической отрасли.

Площадь пожара составляет около 3 000 кв. м. Причины возгорания пока неизвестны.

В Подмосковье загорелся завод "Электроизолит" (видео)

В Подмосковье загорелся завод "Электроизолит" (видео)

К слову, вечером 29 октября Железногорск на Курщине посетила "бавовна". Жители заявляли об атаке беспилотниками.

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