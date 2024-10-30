В России загорелся завод "Электроизолит" (видео)

Это одно из самых крупных предприятий электротехнической отрасли.
В Подмосковье возник пожар на заводе "Электроизолит" 30 октября, специализирующийся на производстве электроизолирующих материалов.
Об этом сообщается в телеграм-каналах.
В Московской области РФ загорелся завод "Электроизолит". Это одно из самых крупных предприятий электротехнической отрасли.
Площадь пожара составляет около 3 000 кв. м. Причины возгорания пока неизвестны.
К слову, вечером 29 октября Железногорск на Курщине посетила "бавовна". Жители заявляли об атаке беспилотниками.
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