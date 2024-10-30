У Росії спалахнув завод "Електроізоліт" (відео)

Це одне з найбільших підприємств електротехнічної галузі.
У Підмосков’ї виникла пожежа на заводі "Електроізоліт" 30 жовтня, що спеціалізується на виробництві електроізолювальних матеріалів.
Про це повідомляється в телеграм-каналах.
У Московській області РФ загорівся завод "Електроізоліт". Це одне з найбільших підприємств електротехнічної галузі.
Площа пожежі сягає близько 3 000 кв. м. Причини загоряння наразі невідомі.
До слова, ввечері 29 жовтня до Железногорська на Курщині завітала "бавовна". Жителі заявляли про атаку безпілотниками.
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