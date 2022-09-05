П'ять правил, які допоможуть приготувати смачне м'ясо

Часто буває, що після приготування м'ясо виходить жорстким і не дуже апетитним. Щоб цього не сталося, потрібно запам'ятати п'ять простих правил. Після цього у вас не виникатимуть запитання, як смачно приготувати м'ясо. Читайте про правила в матеріалі ТСН.ua.

Як приготувати м'ясо, яке буде смачним, соковитим і апетитним? Все дуже просто. Головне - запам'ятати деякі хитрощі та завжди ними користуватися.

Газована вода замість маринаду

Багато кухарів скажуть вам, що саме звичайна газована вода може стати найкращим варіантом для маринування м'яса. Після цього воно стає м'яким і соковитим.

Що потрібно робити: взяти цілий шматок м'яса, повністю залити його водою, поставити на кілька годин до холодильника. Потім приготувати, як зазвичай.

М'ясо просто танутиме в роті.

Фольга для запікання у духовці

Як приготувати м'ясо у духовці, щоб воно вийшло соковитим та не пересушилося? Рекомендовано загорнути його у фольгу і лише після цього готувати. Не забудьте заздалегідь зробити у фользі кілька дірочок, а до самої духовки поставити ємність із водою.

Ківі чудово поєднується з м'ясом

За допомогою цього секрету у вас завжди виходитиме смачне м'ясо. Для цього візьміть кілька фруктів, розріжте їх на четвертинки та додайте до м'яса. Залишіть на пів години. Після цього готуйте як зазвичай.

Не варто поспішати з сіллю

Багато хто вирішує додавати сіль до м'яса якомога раніше. Однак це помилка, яка призводить до того, що страва стає надто жорсткою. Рекомендується солити м'ясо вже тоді, коли воно лежить на вашій тарілці. Тоді продукт буде залишатися соковитим та смачним.

Для покращення смаку перевареного м'яса

Навіть якщо ви переварили м'ясо і воно втратило апетитний вигляд, не варто засмучуватися. Цю помилку можна запросто виправити.

Наріжте м'ясо тоненькими скибочками, розкладіть їх на тарілці, а потім покладіть на нього помідори й цибулю. Додайте олії, трішки лимонного соку та оцту. За смаком підійдуть і ваші улюблені спеції.

Залиште страву на 5-10 хвилин. Після цього вона стане не лише кращою на вигляд, але й дуже смачною.