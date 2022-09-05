Пять правил, которые помогут приготовить вкусное мясо

Часто бывает, что после приготовления мясо получается жестким и не слишком аппетитным. Чтобы этого не произошло, нужно запомнить пять простых правил. После этого у вас не будет вопросов: как вкусно приготовить мясо. Читайте правила в материале ТСН.ua.

Как приготовить мясо, которое будет вкусным, сочным и аппетитным? Всё очень просто. Главное – запомнить некоторые уловки и всегда ими пользоваться.

Газированная вода вместо маринада

Многие повара скажут вам, что именно обычная газировка может стать лучшим вариантом для маринования мяса. После этого оно становится мягким и сочным.

Что нужно делать: взять целый кусок мяса, полностью залить его водой, поставить на несколько часов в холодильник. Впоследствии – приготовить как обычно.

Мясо будет просто таять во рту.

Фольга для запекания в духовке

Как приготовить мясо в духовке, чтобы оно получилось сочным и не пересушилось? Рекомендуется завернуть его в фольгу и только после этого готовить. Не забудьте заранее проделать в фольге несколько дырочек, а в самую духовку поставить емкость с водой.

Киви прекрасно сочетается с мясом

С помощью этого секрета у вас всегда будет получаться вкусное мясо. Для этого возьмите несколько фруктов, разрежьте их на четверти и добавьте к мясу. Оставьте на полчаса. После этого – готовьте как обычно.

Не стоит торопиться с солью

Многие решают добавлять соль к мясу как можно раньше. Однако это ошибка, которая приводит к тому, что блюдо становится слишком жестким. Рекомендуется солить мясо уже тогда, когда оно лежит в вашей тарелке. Тогда продукт будет оставаться сочным и вкусным.

Для улучшения вкуса переваренного мяса

Даже если вы переварили мясо и оно потеряло аппетитный вид, не стоит расстраиваться. Эту ошибку можно запросто исправить.

Нарежьте мясо тонкими ломтиками, разложите их на тарелке, а затем осыпьте помидорами и луком. Добавьте масла, немного лимонного сока и уксуса. По вкусу подойдут и ваши любимые специи.

Оставьте блюдо на 5-10 минут. После этого она станет не только лучшей с виду, но и очень вкусной.