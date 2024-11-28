В Сумской области прогремел 23 взрыва

За прошедшие сутки захватчики совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 23 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Середино-Будская общины.

Краснопольская община: произошел сброс с БпЛА взрывных предметов (2 взрыва).

Хотинская община: осуществлена атака FPV-дронов (4 взрыва), сброс с БпЛА взрывных предметов (2 взрыва). В результате чего осколочное ранение получило гражданское лицо.

Великописаревское общество: зафиксирована атака FPV-дронов (2 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).

Шалыгинская община: нанесен удар FPV-дронами (2 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва)

Белопольское общество: совершена атака FPV дроном (1 взрыв), сброс с БпЛА взрывных предметов (1 взрыв).

Середино-будская община: произошел сброс с БпЛА взрывных предметов (1 взрыв), атака FPV дроном (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Днепропетровщине российские войска нанесли прицельный удар по спасателям.

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