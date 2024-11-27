Россияне утром обстреляли Херсонщину, есть раненые

Российские военные снова нанесли удары по населенным пунктам Херсонской области. В результате обстрелов 27 ноября 4 человека получили ранения.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

В результате обстрела в больницу госпитализировали жителя Киндейки, 50-летнего мужчину, получившего ранения во время атаки российского беспилотника. У него минно-взрывная травма и осколочные ранения ног.

Сообщается, что, кроме того, после вчерашнего артобстрела за медицинской помощью обратились двое жителей Белозерки. 61-летний мужчина и 58-летняя женщина получили взрывные травмы и контузию.

По информации Херсонской ОВА, около 10:00 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданского в Станиславе. 68-летний мужчина получил минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение ноги. Медики оказали ему необходимую помощь.

Напомним, Российская Федерация продолжает пытаться расширить оккупацию территорий Украины, в частности, ориентируясь на Днепропетровскую область.

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