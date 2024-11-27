Росіяни зранку обстріляли Херсонщину, є поранені

Російські військові знову завдали ударів по населених пунктах Херсонської області. Внаслідок обстрілів 27 листопада 4 людини отримали поранення.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

В наслідок обстрілу до лікарні шпиталізували жителя Кіндійки, 50-річного чоловіка, який отримав поранення під час атаки російського безпілотника. У нього мінно-вибухова травма та уламкові поранення ніг.

Повідомляється, що, окрім того, після вчорашнього артобстрілу за медичною допомогою звернулись двоє жителів Білозерки. 61-річний чоловік та 58-річна жінка отримали вибухові травми та контузії.

За інформацією Херсонської ОВА, близько 10:00 окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного у Станіславі. 68-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, контузію та уламкове поранення ноги. Медики надали йому необхідну допомогу.

Нагадаємо, Російська Федерація продовжує намагатися розширити свої окупаційні території в Україні, зокрема, орієнтуючись на Дніпропетровську область.

Читайте також: