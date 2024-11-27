Без Трампа Україна росіян за стіл не всадить – джерела УП

Джерело в політичній верхівці України каже, що головне завдання зараз – "нікуди не вляпатись і не тиснути надміру" до інавгурації президента США.

Команда президента України Володимира Зеленського та майбутня адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа можуть не подобатися одна одній, але "сама Україна росіян за стіл не всадить".

Про це співрозмовник з команди українського президента сказав виданню "Українська правда".

У статті видання йдеться, що попри всі труднощі Офіс президента України зумів налагодити певну комунікацію з експослом США у Німеччині та керівником розвідки Річардом Гренеллом, якого Трамп бачить на посаді спецпредставника з питань російсько-української війни. З Гренеллом встановився контакт після зустрічі президентів України і США восени цього року, на якій був присутній цей посадовець. Саме з Гренеллом зараз налагоджує контакти керівник ОП Андрій Єрмак.

"Якщо поговорити з американцями, то поки що висновок такий: починаємо з чистої сторінки. Наша головне завдання зараз – нікуди не вляпатись і не тиснути надміру. Бо там біля Трампа дуже багато людей, які, скажемо так, не наші друзі. Тому зараз треба пройти зиму і дочекатись інавгурації, а тоді уже предметно говорити", – розповів один зі співрозмовників видання в політичній верхівці України.

Саме цим у команді Зеленського пояснюють те, чому він продовжує триматись каскаду своїх "планів".

"Ця презентація "внутрішнього плану" в Раді була для людей простих. Бо Зеленський бачить, що ми видихаємось. І там же головне що – що от наступного року все якось вирішиться. Чи добре, чи погано – але якесь рішення буде. Потерпіли три роки, давайте ще трохи. Якщо людям цього не пояснити, то нас накриє нова хвиля еміграції", – висловився співрозмовник видання у "Слузі народу".

Співрозмовник у команді президента запевнив, що без Трампа Україна не зможе всадити росіян за стіл переговорів щодо війни:

"Ми з новою адміністрацією Трампа можемо не подобатись одне одному, але сама Україна росіян за стіл не всадить. У нас немає чим їх лякати і чим на них так натиснути, щоб вони мусили дати задню. Без Трампа тут нічого не вийде. Тому сидимо рівно, тримаємо Курськ і чекаємо на січень".

Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив, що Україна має всі шанси закінчити війну вже 2025 року, але спочатку необхідно дізнатись, які пропозиції є у Трампа щодо завершення війни.

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