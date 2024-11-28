На Сумщині пролунав 23 вибухи

Протягом минулої доби загарбники здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Краснопільська громада: відбулося скидання з БпЛА вибухових предметів (2 вибухи).

Хотінська громада: здійснено атаку FPV-дронів (4 вибухи), скидання з БпЛА вибухових предметів (2 вибухи). У результаті чого осколкове поранення отримала цивільна особа.

Великописарівська громада: зафіксовано атаку FPV-дронів (2 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).

Шалигинська громада: завдано удар FPV-дронами (2 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи)

Білопільська громада: здійснено атаку FPV дроном (1 вибух), скидання з БпЛА вибухових предметів (1 вибух).

Середино-Будська громада: відбулося скидання з БпЛА вибухових предметів (1 вибух), атака FPV дроном (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що на Дніпропетровщині російські війська завдали прицільного удару по рятувальниках.

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