США готовят пакет помощи для Украины на $725 млн — Reuters

В новом пакете будет оружие для сдерживания русского пришествия.

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет помощи для Украины на сумму $725 млн.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что президент США пытается максимально усилить позиции Украины перед тем, как покинет свой пост.

Источники издания сообщают, что в новом пакете будет противотанковое оружие для сдерживания российского наступления.

Кроме того, в пакете будут противопехотные мины, беспилотники, ракеты Stinger, боеприпасы для систем HIMARS, кассетные боеприпасы, которые могут использоваться в ракетах GMLRS.

Официальное уведомление о новом пакете оружия для Украины ожидается в следующий понедельник, однако размер и содержимое пакета помощи может измениться.

Напомним, ранее сообщалось, что США предлагают Украине скорейшее решение проблем с мобилизацией.

Кроме того, мы ранее информировали, что новые американские БПЛА, испытанные на передовой Украине, могут изменить ход войны.

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