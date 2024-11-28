Астрологический прогноз на 28 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: застаревшие проблемы можно будет решить, посмотрев на них под новым – неожиданным – углом зрения.
Символ дня: якорь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: ультрамарин.
Счастливые камни дня: малахит, изумруд.
За какую часть тела отвечает: ноги: голени, ступни.
Болезни дня: необходимо избегать стрессов – они могут вызвать проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.
Питание дня: можно включать в рацион овощи (за исключением картофеля), морепродукты и фрукты.
Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются в течение нескольких дней.
Табу дня: необходимо избегать переохлаждения организма, оно может стать причиной болезней.
Цитата дня: "Только в те мгновения, когда вы видите людей смешными, вы действительно понимаете, как сильно их любите" (Агата Кристи).
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