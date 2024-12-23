"Евровидение-2025": кто стал жюри нацотбора

Украинцы определились с судьями конкурса.
Наконец-то стало известно, кто стал членами жюри Национального отбора на "Евровидении-2025".
У "Дії" завершилось соответствующее голосование, в котором украинцы выбирали тройку судей. Сейчас же "Суспільне" обнародовало его результаты.
На первом месте оказалась певица Джамала, которая уже неоднократно была судьей нацотбора и победила на "Евровидении-2016". Артистка набрала более 156 тысяч голосов, что составляет в процентах 35,28.
На втором месте оказался лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец. Украинцы отдали за него более 89 тысяч голосов, что составляет 20,24%. Это уже второй раз исполнитель становится членом жури нацотбора. В прошлом году украинцы тоже активно отдавали за него свои голоса.
Тройку жюри закрыла солистка группы Go_A Екатерина Павленко, которая в 2021 году представляла Украину на песенном конкурсе и завоевала пятое место. Украинцы отдали за нее более 52 тысяч голосов, что составляет 11,84%.
Отметим, что нацотбор на "Евровидение-2025" состоится в начале февраля. Недавно стали известны имена девяти финалистов конкурса. В скором времени в "Дії" состоится новое голосование, где украинцы выберут 10 участника нацотбора.
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