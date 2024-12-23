Вероятно, новую партию будут испытывать на Курщине.

Разведка Южной Кореи говорит о готовности Ким Чен Ина передать ударные дроны России. Еще раньше он демонстрировал испытания определенных типов таких дронов.

Об этом сообщил руководитель ЦДИ СНБО Андрей Коваленко.

"Вообще очень интересно наблюдать за тем, как Путин превратил часть территории России в полигон", — подчеркнул он.

В Курщине уже активно умирают военные КНДР. Потери убитыми и ранеными перевалили за 1000 корейцев.

По словам Коваленко, Южная Корея должна активно помогать Украине.

"Поскольку обмен боевым опытом и технологиями дронов создаст в будущем проблемы на Корейском полуострове", — заключил руководитель ЦПИ СНБО.

Как отмечали в СНБО ранее, репутация "страшного диктатора с ядерной кнопкой и большой армией", которую Ким Чен Ын и его пропагандисты строили на протяжении многих лет, страдает от командиров российской армии. Они не ценят жизнь военных КНДР.

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