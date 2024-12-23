Путін перетворив частину території Росії на полігон – РНБО

Ймовірно, нову партію будуть випробовувати на Курщині.

Розвідка Південної Кореї говорить про готовність Кім Чен Ина передати ударні дрони Росії. Ще раніше він демонстрував випробування певних типів таких дронів.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Взагалі, дуже цікаво спостерігати за тим, як Путін перетворив частину території Росії на полігон", – наголосив він.

На Курщині вже активно вмирають військові КНДР. Втрати вбитими та пораненими перевалили за 1000 корейців.

За словами Коваленка, Південна Корея має активно допомагати Україні.

"Оскільки обмін бойовим досвідом і технологіями дронів створить в майбутньому проблеми на Корейському півострові, – завершив керівник ЦПД РНБО.

Як зазначали у РНБО раніше, репутація "страшного диктатора з ядерною кнопкою і великою армією", яку Кім Чен Ин та його пропагандисти будували протягом багатьох років, зараз страждає від командирів російської армії. Вони не цінують життя військових КНДР.

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