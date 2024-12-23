Рютте закликав Зеленського припинити критикувати Шольца

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що вважає несправедливою критику з боку президента України Володимира Зеленського на адресу канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Про це Рютте заявив в інтерв'ю агентству dpa, повідомляє NTV.de.

Рютте вважає, що Зеленський має припинити критикувати Шольца.

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"Я часто говорив Зеленському, що йому слід припинити критикувати Олафа Шольца, тому що я вважаю це несправедливим", – сказав генсек НАТО.

За його словами, підтримка України з боку Німеччини є безпрецедентною і за обсягами поступається тільки США. Рютте сказав, що Україна за це "має бути вдячна Шольцу". А ще генсек Альянсу наголосив – "те, що зробив Олаф Шольц, вражає".

"Шольц сприяв тому, що Німеччина поступається тільки США за обсягом військової підтримки України – 28 мільярдів євро, а за деякими підрахунками навіть 34 мільярди. Це величезна сума, що набагато випереджає багато інших країн, включно з великими європейськими економіками", – розповів Рютте.

Він також прокоментував позицію канцлера Німеччини щодо постачання Україні ракет Taurus. Генсека сказав, що особисто він ухвалив би інше рішення і не накладав би жодних обмежень на застосування ракет.

"Загалом ми знаємо, що такі можливості є дуже важливими для України", – сказав Рютте, водночас зазначивши, що не йому вирішувати, що саме мають постачати союзники.

Генсек НАТО зазначив, що Німеччині важливо усвідомити – у її політиці щодо України на мапу поставлені власні цінності ФРН та колективна безпека.

"Якби Україна програла, нам довелося б витрачати набагато більше коштів на оборону, щоб протистояти російській загрозі", – додав Рютте.

Нагадаємо, на початку грудня Зеленський критично висловився на адресу Шольца через його телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Президент України також неодноразово висловлював нерозуміння, чому канцлер Німеччини не дає дозволу на передавання ракет Taurus.

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