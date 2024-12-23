У мішкуватому пальті та шапці-біні: Гайді Клум заскочили на прогулянці з чоловіком на гірськолижному курорті

Супермодель Гайді Клум зазнімкували з її чоловіком Томом Каулітцем та дітьми на курорті в Аспені.
51-річну Гайді та її 35-річного чоловіка заскочили папараці під час прогулянки улюбленим знаменитостями гірськолижному курорті. З ними були помічені син Гайді від попереднього шлюбу – Генрі, а також старша дочка Ленні.
Гайді була одягнена в чорне стьобане пальто вільного крою, мішкуваті чорні джинси та взута в зимові черевики на платформі. У неї було розпущене волосся, і вона доповнила свій повсякденний образ чорною шапкою та сонцезахисними окулярами у блакитній оправі.
Том був у синіх джинсах і білій футболі під білою хутряною курткою, а взутий був у шкіряні руді черевики зі вставками кольору деніму.
Судячи з усього, пара насолоджувалася своїм часом далеко від дому. Їх бачили, коли вони прогулювалися магазинами і пили каву під час прогулянки.
Нагадаємо, на курорті в Аспені зараз відпочиває і Мерая Кері. Папараці вже встигли зробити кілька її фотографій.
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