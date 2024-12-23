Рютте призвал Зеленского прекратить критиковать Шольца

По словам генсека Альянса, "то, что сделал Олаф Шольц, впечатляет".

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что считает несправедливой критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского в адрес канцлера Германии Олафа Шольца.

Об этом Рютте заявил в интервью агентству dpa, сообщает NTV.de.

Рютте считает, что Зеленский должен перестать критиковать Шольца.

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"Я часто говорил Зеленскому, что ему следует прекратить критиковать Олафа Шольца, потому что я считаю это несправедливым", – сказал генсек НАТО.

По его словам, поддержка Украины со стороны Германии беспрецедентна и по объемам уступает только США. Рютте сказал, что Украина за это "должна быть благодарна Шольцу". А еще генсек Альянса подчеркнул — "то, что сделал Олаф Шольц, впечатляет".

"Шольц способствовал тому, что Германия уступает только США по объему военной поддержки Украины – 28 миллиардов евро, а по некоторым подсчетам даже 34 миллиарда. Это огромная сумма, которая намного опережает многие другие страны, включая крупные европейские экономики", – рассказал Рютте.

Он также прокомментировал позицию канцлера Германии по поставке Украине ракет Taurus. Генсек сказал, что лично он принял бы другое решение и не налагал бы никаких ограничений на применение ракет.

"В целом мы знаем, что такие возможности очень важны для Украины", – сказал Рютте, в то же время отметив, что не ему решать, что именно должны поставлять союзники.

Генсек НАТО отметил, что Германии важно осознать – в ее политике по отношению к Украине на карту поставлены собственные ценности ФРГ и коллективная безопасность.

"Если бы Украина проиграла, нам пришлось бы тратить гораздо больше средств на оборону, чтобы противостоять российской угрозе", — добавил Рютте.

Напомним, в начале декабря Зеленский критически высказался в адрес Шольца из-за его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Президент Украины также неоднократно выражал непонимание, почему канцлер Германии не дает разрешения на передачу ракет Taurus.

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