"Євробачення-2025": хто став журі нацвідбору

Нарешті стало відомо, хто став членами журі Національного відбору на "Євробачення-2025".

Так, у "Дії" завершилося відповідне голосування, в якому українці обирали трійку суддів. Наразі ж "Суспільне" оприлюднило його результати.

На першому місці опинилася співачка Джамала, яка вже неодноразово була суддею нацвідбору та перемогла на "Євробаченні-2016". Артистка набрала понад 156 тисяч голосів, що становить у відсотках 35,28.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

На другому місці опинився лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець. Українці віддали за нього понад 89 тисяч голосів, що становить 20,24%. Це вже вдруге виконавець стає членом журі нацвідбору. Минулого року українці теж активно віддавали за нього свої голоси.

Сергій Танчинець / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Трійку журі закрила солістка гурту Go_A Катерина Павленко, яка 2021 року представляла Україну на пісенному конкурсі та виборола п'яте місце. Українці віддали за неї понад 52 тисячі голосів, що становить 11,84%.

Катерина Павленко / Фото: instagram.com/go_a_band

Зазначимо, нацвідбір на "Євробачення-2025" відбудеться на початку лютого. Нещодавно ж стали відомі імена дев'яти фіналістів конкурсу. Незабаром у "Дії" відбудеться нове голосування, де українці оберуть 10 учасника нацвідбору.

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