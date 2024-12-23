Понаднормова робота в Україні: яка оплата та обов’язки роботодавця

Погодинна і відрядна системи оплати праці обов'язково повинні враховувати фактор перепрацювань.
Робота українців, які працюють у понаднормовий час, оплачується в подвійному розмірі від годинної ставки. Цей обов’язок роботодавця регулює стаття 106 Кодексу законів про працю.
Про це розповіли фахівці Південно-Східного міжрегіонального управління Держслужби з питань праці.
В Україні погодинна система оплати праці у понаднормовий час передбачає оплату понаднормових годин за подвійною ставкою.
Відрядна система оплати праці також передбачає підвищену оплату за роботу після робочого дня. У цьому разі доплата вираховується в розмірі 100% тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації за всі відпрацьовані понаднормові години.
Зазначається, що відпрацьовані понаднормові години не компенсуються наданням відгулу.
Фахівці також наголосили на недопущенні мобінгу та дискримінації людей з інвалідністю, на забезпеченні рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у трудових відносинах та на необхідності психосоціальної підтримки на робочих місцях.
До слова, 2025 року в Україні мінімальна зарплата і прожитковий мінімум не зміняться.
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