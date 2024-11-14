Мінімальна заробітна плата 2025 року: як вона зросте

Розмір мінімальної зарплати на наступний рік було затверджено Кабінетом міністрів України під час ухвалення проєкту державного бюджету на 2025 рік.

Як зросте заробітна плата - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Документом був встановлений і розмір прожиткового мінімуму на 2025 рік. Він також залишився на рівні 2024 року. Тобто 2025 року мінімальна зарплата і прожитковий мінімум не зміняться.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що соціальна сфера є пріоритетною. Саме тому її фінансування і надалі буде стабільним. Однак, про зростання мінімальної зарплати поки не йдеться.

"На даному етапі, і це також було домовлено з партнерами, у нас немає змоги підвищувати соціальні стандарти. Цього року ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% - до 8 000 гривень. Ми вважаємо за можливе наступний рік зберегти цей розмір на весь рік", – сказав він.

Кабмін затвердив постановою від 28 червня 2024 року № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025 – 2027 роки", що деякі мінімуми у соціальному секторі залишатимуться без змін. Йдеться, зокрема, про:

мінімальну зарплату

прожитковий мінімум

мінімальну пенсію

Тобто наступне збільшення цих показників може відбутися вже 2028 року.

Нагадаємо, цьогоріч мінімальна зарплата зростала двічі. Від 1 січня вона складала – 7 100 гривень, а уже від 1 квітня – 8 тисяч гривень.

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