Росіяни атакували дронами Хмельниччину: є руйнування, поранена людина

Сили ППО збили дрони, однак удар пошкодив підприємство та приватне майно.

На Хмельниччині у ніч проти 23 грудня сили протиповітряної оборони України знищили п’ять ворожих безпілотників типу "Shahed".

Про це повідомив голова Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Тюрін.

Стало відомо, що внаслідок атаки було пошкоджено обладнання одного з місцевих підприємств. Одна людина отримала тілесні ушкодження, але її стан здоров’я оцінюється як задовільний.

Також зафіксовано пошкодження вікон у приватних будинках і легкового автомобіля.

"Дякуємо нашим Збройним Силам України за їхню мужність та ефективність у захисті мирного населення", – зазначив Сергій Тюрін.

Він закликав громадян дотримуватись правил безпеки під час сигналів тривоги та залишатися в укриттях до завершення небезпеки.

Нагадаємо, російські війська здійснили атаку на Київську область за допомогою безпілотників. Сили ППО успішно спрацювали, збивши кілька ворожих цілей.

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