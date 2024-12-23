Чи можна додавати мед у гарячий чай: про це має знати кожен

Побутує думка, що мед під час нагрівання не лише втрачає свої властивості, а й виділяє токсичні речовини.

Розповідаємо, чи можна додавати мед у гарячий чай і чи дійсно він під час нагрівання перетворюється на отруту.

В інтернеті шириться досить багато думок на цю тему, ніби корисний мед після нагрівання стає канцерогеном, що вкрай небезпечно для здоров’я. Однак така думка зовсім не відповідає дійсності. Мед під час нагрівання не перетворюється на отруту, це не більше ніж міф, тому його сміливо можна додавати у гарячий чай.

Взагалі цей міф поширився через аюрведичне вчення, у трактатах зазначається, що продукт під час нагрівання понад 40 градусів стає токсичним. До того ж, 2010 року вчені з Індії оприлюднили результати дослідження на щурах.

Дослідники встановили, що під час нагрівання в меді утворюється оксиметилфурфурол (ОМФ). Ця речовина дійсно є канцерогеном. Але щоб вона стала небезпечною для людини, а не для щура, її концентрація має бути значно вища. До речі, у кондитерських виробах, джемах і варенні набагато більше ОМФ, ніж у меді.

Також вважається, що через термічну обробку мед втрачає свої корисні властивості. Та це не зовсім так. Мед містить антиоксидантні сполуки та ферменти, які не дуже люблять нагрівання. Однак продукт ще має антимікробні та протизапальні речовини, яким високі температури не шкодять.

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