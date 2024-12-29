Азербайджан посилив правила перебування для громадян Росії

Росіяни тепер не зможуть перебувати в країні понад 90 днів протягом одного календарного року. Це стало відповіддю на аналогічне рішення уряду РФ щодо іноземців без віз, яке стосувалося й громадян Азербайджану.

Про це повідомляється на сайті уряду країни.

"Громадяни Росії та особи без громадянства, які постійно проживають в РФ і прибувають до Азербайджанської Республіки без візи, не можуть перебувати в країні понад 90 днів протягом одного календарного року", — йдеться в постанові.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що фото та відео з місця катастрофи пасажирського літака “Азербайджанських авіаліній”, який 25 грудня впав на території Казахстану, красномовно свідчать про відповідальність Росії за трагедію.

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