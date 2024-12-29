Азербайджан ужесточил правила пребывания для граждан России

Россияне теперь не смогут находиться в стране более 90 дней в течение одного календарного года.

Об этом сообщается на сайте правительства страны.

"Граждане России и лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ и прибывающие в Азербайджанскую Республику без визы, не могут находиться в стране более 90 дней в течение одного календарного года", — говорится в постановлении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фото и видео с места крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", который 25 декабря упал на территории Казахстана, красноречиво свидетельствуют об ответственности России за трагедию.

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