Утром в Хмельницкой области произошли взрывы

Утром 3 января во время воздушной тревоги в Хмельницкой области произошли взрывы из-за атаки российских беспилотников.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня утром, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили враждебный БПЛА типа Shahed", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, специалисты устанавливают места падения обломков. В настоящее время обращений по поводу травмированных, погибших или разрушений не поступало, добавил Тюрин.

Как сообщалось, утром 3 января в Сумах также произошли взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического вооружения и пусках КАБов.

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