Утром в Хмельницкой области произошли взрывы

Специалисты устанавливают места падения обломков.
Утром 3 января во время воздушной тревоги в Хмельницкой области произошли взрывы из-за атаки российских беспилотников.
Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
"Сегодня утром, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили враждебный БПЛА типа Shahed", — говорится в сообщении.
По словам чиновника, специалисты устанавливают места падения обломков. В настоящее время обращений по поводу травмированных, погибших или разрушений не поступало, добавил Тюрин.
Как сообщалось, утром 3 января в Сумах также произошли взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического вооружения и пусках КАБов.
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