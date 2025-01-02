Какому знаку Зодиака повезет 3 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 3 января?

День, когда каждому из нас – на разном уровне – придется сделать выбор между добром и злом, и от того, на каком из этих начал человек остановится, во много зависит его будущее. Главное – не хитрить с самим собой, убеждая себя, что из сложившейся ситуации существует только один – неблаговидный – выход: пойдя по пути наименьшего сопротивления, мы впоследствии не раз об этом пожалеем. Активные действия во всех сферах жизни приветствуются, но только в том случае, если мы будет просчитывать каждый свой шаг.

Водолей

Водолеям звезды настоятельно рекомендуют приниматься за самые важные профессиональные дела, которые по разным причинам были отложены в сторону на энное время – сейчас они окажутся обреченными на успех. Представители знака единственные во всем зодиакальном круге, кому непростые энергии нынешних лунных суток не только не помешают, но и, наоборот, будут всячески помогать. Стоит воспользоваться благоприятным моментом, чтобы сделать на то, на что не хватало сил и смелости.

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