В США простились с Джимми Картером: прожил дольше всех американских президентов

В Соединенных Штатах накануне простились с 39-м президентом Джимми Картером. После 6-дневных государственных похорон он нашел покой на кладбище в городке Плейнс, штат Джорджия. Там он вырос и прожил почти всю свою 100-летнюю жизнь с перерывом на пребывание в Белом доме во время президентства.

Собственная корреспондентка ТСН в США Ольга Кошеленко рассказала подробности.

Джимми Картер прожил дольше всех американских президентов — столетие. На церемонию прощания с ним в главный собор Вашингтона прибыли все американские лидеры с женами. Церемонию пропустила только бывшая первая леди Мишель Обама. Среди присутствующих двое – избранный и действующий главы государства. Один из гостей церемонии пошутил по этому поводу:

"Есть старое выражение о том, что два президента в комнате — это уже многовато".

В США простились с Джимми Картером/Скриншот с видео ТСН

Шутки на американских похоронах не просто допустимы, но и очень привычны. Ведь собравшиеся вспоминают умершего, пытаясь разделить и разрадовать горечь потери. Президент Картер на несколько лет пережил любимую жену Розалин, они обручились в далеком 1946-м. Их четырём детям уже перевалило за 70. А речи над гробом произносили взрослые внуки Картера.

“Он может уйти, но недалеко. Прилив любви и поддержки, который мы чувствуем от тебя и всего мира, демонстрирует, насколько он коснулся многих жизней, и как его дух будет продолжать жить во многих проявлениях. Для нас он будет на кухне, будет готовить блины. Или в мастерской будет доделывать люльку для правнуков. А для меня — будет просто гулять по полям и лесам Джорджии, откуда он родом", — рассказал внук Джимми Картера Джейсон.

В США простились с Джимми Картером/Скриншот с видео ТСН

Президентство Картера длилось один срок и кончилось в 1981-м. Он не был успешен как президент, но после Белого дома посвятил себя благотворительности, правам человека. Каждый год уделял время для того, чтобы строить дома для нуждающихся. Они с женой продолжали жить в крошечном городке Плейнс в Джорджии, где Картер преподавал в воскресной школе. За близость к людям и простоту в жизни его помнят и вспоминают американцы. В столице он получил пышное государственное прощание — гроб 39-го президента выставляли в Конгрессе, где, несмотря на неблагоприятную погоду, граждане стояли в очереди, чтобы отдать ему последнее уважение.

В США простились с Джимми Картером/Скриншот с видео ТСН

Последний покой Картер нашел дома, рядом с семьей. Семья отказалась от захоронения на государственном Арлингтонском кладбище, как и большинство других президентских семей. Последний американский лидер похороненный в Арлингтоне – Джон Кеннеди с семьей. Но флаги в столице в знак траура будут оставаться приспущенными еще до конца месяца — даже на инаугурации Дональда Трампа 20 января, что вызвало публичное недовольство избранного президента.

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