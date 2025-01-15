Зеленський зустрінеться з Дональдом Туском: що обговорять лідери

Президент України Володимир Зеленський 15 січня відвідає Польщу, де зустрінеться з прем’єр-міністром Дональдом Туском.

Про це повідомляє офіс польського прем’єра.

В урядовому інформаційному центрі додали, що на сьогодні також запланована пресконференція двох політиків.

Представник польського уряду розповів Reuters, що однією з тем візиту Зеленського до Польщі є обговорення "прориву" щодо Волинської трагедії, зокрема питання ексгумацій.

Попри підтримку Польщею України з 2022 року, відносини між країнами залишаються напруженими через Волинську трагедію 1943–1945 років.

Нагадаємо, кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що Україна має визнати відповідальність за Волинську трагедію для вступу до НАТО чи ЄС. МЗС України розкритикувало цю заяву як маніпулятивну.

Читайте також: