У кількох областях скасували відключення світла: що відомо

Енергетики обіцяють інформувати про будь-які зміни.
Через атаку РФ зранку 15 січня енергетики застосували екстрені відключення світла у низці областей. Станом на 09:15 їх скасували на Дніпропетровщині та Донеччині.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
"Дніпропетровська та Донецька область: екстрені відключення скасовано", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, якщо відбуватимуться зміни, пресслужба компанії повідомить про це.
Як повідомлялося, зранку 15 січня армія РФ масовано атакувала Україну ракетами. Зокрема, через це будуть застосовані превентивні відключення світла.
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