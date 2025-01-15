У кількох областях скасували відключення світла: що відомо

Через атаку РФ зранку 15 січня енергетики застосували екстрені відключення світла у низці областей. Станом на 09:15 їх скасували на Дніпропетровщині та Донеччині.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

"Дніпропетровська та Донецька область: екстрені відключення скасовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, якщо відбуватимуться зміни, пресслужба компанії повідомить про це.

Як повідомлялося, зранку 15 січня армія РФ масовано атакувала Україну ракетами. Зокрема, через це будуть застосовані превентивні відключення світла.

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