В УГО рассказали о покушениях на Зеленского

На данный момент нет подтвержденных данных о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом рассказал начальник Управления Государственной охраны Украины (УГО) Алексей Морозов, передает Укринформ.

"Вы знаете, что покушение на Президента готовилось, ведется расследование этого дела. Подозреваемые находятся в следственном изоляторе СБУ. Там проводятся определенные процессуальные действия. Сейчас нам удается предотвращать такие истории — на данный момент фактов о подготовке покушений нет. Наша работа как раз и заключается в том, чтобы предотвратить угрозы. Государственная охрана — это сложная многослойная система мероприятий — от получения информации до осуществления физической охраны", — сообщил он.

Глава УГО отметил, что их служба активно сотрудничает с СБУ, Нацполицией, МВД и иностранными партнерами, обмениваясь информацией о потенциальных угрозах для чиновников.

Напомним, российский агент рассказал, как планировал убить президента Украины Владимира Зеленского, а также главу СБУ Василия Малюка и главу ГУР Кирилла Буданова.

Также сообщалось, что греческое издание Protothema опубликовало статью, которая РФ нанесла ракетный удар по Одессе вблизи маршрута кортежа Зеленского во время его визита в Одессу 6 марта.

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